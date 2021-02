Ein US-Hilfspaket in Höhe von 1,9 Billionen Dollar und die geplante Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Dollar: In der aktuellen Folge sprechen Wirtschaftsredakteurin Lisa Splanemann und Wirtschaftshistoriker Adam Tooze über die amerikanische Sozialpolitik. Darüber hinaus geht es in dieser Podcast-Folge um die wirtschaftspolitische Situation in Italien unter dem neuen italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi.