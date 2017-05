Berlin 1937

Sichtbar wurde die NSDAP vor allem durch zahlreiche Uniformierte ihrer Massenorganisationen. An Festtagen und bei Staatsbesuchen wurde Berlin mit Partei- und Hoheitssymbolen aufwendig dekoriert. Außerdem war die Straße kein "Öffentlicher Raum" mehr: Auf den Bürgersteigen hatte sich die Anzahl der Uniformträger vervielfacht, an Litaßsäulen waren keine kritischen Plakate mehr zu finden und aus den Zeitungskiosken die publizistische Meinungsvielfalt verschwunden.

In den ersten vier Jahren der NS-Diktatur hatte die Berliner Schulveraltung bereits politisch und "rassisch" missliebiges Lehrpersonalt entlassen und neue Lehrpläne entwickelt: "Rassenkunde" wurde ein Unterrichtsfach, und Schülerinnen und Schüler in den Abschlussklassen sollten Ahnentafeln ihrer eigenen Familie aufstellen. Der Hitlergruß wurde als Ritual eingeführt. Jüdischen Kindern war der Besuch öffentlicher Schulen nur noch eingeschränkt erlaubt. Viele Eltern sahen sich gezwungen, ihre Mädchen und Jungen auf jüdischen Schulen anzumelden.

Der massive Zuzug nationalsozialistischer Dienststellen und die Etablierung neuer Behörden machten Berlin zur größten Verwaltungsstadt Deutschlands. Firmen, deren Zentralen sich bisher andernorts befanden, bauten ihre Niederlassungen in der Hauptstadt aus. Bis 1939 waren in Berlin rund 50 Prozent der Beschäftigten in der Dienstleistungsbranche tätig, fast doppelt so viele wie im Landesdurchschnitt.