Vereint? Getrennt? Was Neues geworden?

Dreißig Jahre, das ist eine ganze Generation. Wir diskutieren noch immer über die richtigen Wege zur deutschen Einheit, in letzter Zeit wieder vermehrt und kontrovers. Aber wie können wir mit diesem Wissen die Herausforderungen meistern, die vor uns liegen? Darüber spricht Harald Asel mit seinen Gästen am 2. Oktober 2020 um 17.30 Uhr in der Berliner Urania.