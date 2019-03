Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, wusste schon Shakespeare. Ca. 3.000 Nachtigallen leben in Berlin, mehr als in anderen Städten. Die Biologin Silke Voigt-Heucke vom Museum für Naturkunde forscht zum Thema Nachtigall und ist zu Gast bei Thomas Prinzler am 20. März, um 12.30 Uhr beim 14. Lunchtalk.

Berlin gilt als Hauptstadt der Nachtigallen. Etwa 3.000 Individuen der Luscinia megarhynchos sind in den Gärten, Parks und Gleisanlagen der Stadt zu finden. Und auch an belebten Straßenkreuzungen vom Grunewald bis nach Pankow ist ihr melodischer und vielseitiger Gesang des Nachts zu hören.

In alten persischen Legenden ist die Nachtigall das Symbol für eine liebende Seele und für die Selbst- und Gottessuche. Danach führe der Gesang der Nachtigall den suchenden Menschen hinaus über Zeit und Raum in eine Sphäre des mystischen Entrücktseins.

Silke Voigt-Heucke ist am Museum für Naturkunde Leiterin des Projektes „Forschungsfall Nachtigall – Ein Citizen Science-Projekt zur Natur- und Kulturwissenschaft einer Gesangslegende“. Die Biologin erzählt beim 14. Lunchtalk von Inforadio (rbb) und Technologiestiftung Berlin, ob auch sie mystische Erfahrungen mit der Nachtigall macht und was das Ziel ihres Projektes ist.



Wo: Technologiestiftung Berlin, Grunewaldstr. 61 – 62, 10825 Berlin

Wann: Mittwoch, 20. März 2019, 12.30 – 13.30 Uhr

Einlass ist ab 12.15 Uhr

Anmeldung erbeten unter: event@technologiestiftung-berlin.de

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Das ca.20-minütige Gespräch wird mitgeschnitten und als Sonntagsgespräch in den "WissensWerten" am 24.03.2019, um 09.44 Uhr im Inforadio gesendet.