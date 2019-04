Soup & Science "Ich sehe was, was du nicht siehst"

Was erzählt das Rembrandt-Gemälde dem Betrachter, was die antike Statue? Und was können uns Kunstwerke darüber hinaus erzählen – im Zeitalter der Digitalisierung? Beim 15. "Soup & Science" begrüßt Thomas Prinzler die Kulturwissenschaftlerin Katrin Glinka: am 17.04.2019, um 12:30 Uhr.