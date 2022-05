Am Vorabend des Tags der Pressefreiheit begrüßt Dietmar Ringel am 02. Mai 2022, um 18.00 Uhr seine Gäste zum Thema "Pressefreit zwischen Krieg, Krise, Klima - Was passiert mit der Wahrheit in Kriegs- und Krisenzeiten?" im Berliner Allianz-Forum. Sie können live dabei sein.