Ossis an die Macht! Brauchen wir eine Quote für ostdeutsche Führungskräfte?

Auch im 30. Jahr des Mauerfalls sind Ostdeutsche in den Chefetagen dieses Landes die absolute Ausnahme. Der Ruf nach einer Ostquote wird derzeit lauter. Dietmar Ringel fragt seine Gäste, u.a. Gregor Gysi am 13. Februar 2019, um 19.30 Uhr: Brauchen wir eine solche Quote? Und was sagt das über den Zustand der deutschen Einheit aus?