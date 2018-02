Bild: imago/Seeliger

Das Forum mit Harald Asel - Immer nerven die Touristen!?

Zu diesem Thema haben alle Berlinerinnen und Berliner mindestens eine Meinung: sind die wachsenden Tourismuszahlen in der Hauptstadt eigentlich Segen oder Fluch? Mehr als 230.000 Menschen leben hierzulande vom Tourismus, gleichzeitig gibt es berechtigte Angst vor Lärm und Verdrängung vor allem in angesagten Stadtquartieren. Was sind echte Probleme, was echte Chancen - und wo gehen wir positiven wie negativen Mythen auf den Leim? Eine Diskussion am 01.02.2018 um 18:30 Uhr.

Eine Woche lang, ab dem 29. Januar, sind Inforadio-Reporter in Friedrichshain unterwegs und versuchen vor Ort zu erspüren, wie Miteinander und Konkurrenz von Berlinern und Touristen funktionieren – oder eben nicht! Unsere Recherchen fließen ein in ein Gespräch, das wir an jenem Ort führen, der wie ein Brennglas aktuelle Entwicklungen Berlins bündelt, mitten im Kiez.

Es geht um anonyme Prozesse und politische Strategien, persönliche Erfahrungen und Erwartungen, Meinungen und Geschichten. Was ist dran am Rollkofferalarm? Gehört Ruppigkeit gegenüber Gästen zum Berliner Flair? Benehmen sich wirklich so viele Touristen anders als bei sich zu Hause? Und wann ist man Tourist in der eigenen Stadt? Hinter allem steht die zentrale Frage: wie kann Berlin lebenswert bleiben für die hier Wohnenden und gleichzeitig seine weltweite Ausstrahlung entwickeln?

Darüber diskutieren: Burkhard Kieker

Geschäftsführer visitBerlin



Alexandra Müller-Benz

Geschäftsführerin, Almodóvar Hotel Berlin



Torsten Schulz

Autor und Regisseur von Dokumentarfilmen, Professor für Dramaturgie an der Filmuniversität Babelsberg



Karola Vogel

Sprecherin der Initiative aus dem Friedrichshainer Südkiez "Die Anrainer" Moderation: Harald Asel, Inforadio (rbb)