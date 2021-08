Wann ist ein Garten schön? Wann ist eine Landschaft nachhaltig? Natur trifft auf die unterschiedlichsten menschlichen Bedürfnisse. Vielleicht können uns die bedeutendsten Gartenkünstler in Preußen, Lenné und Pückler, heute noch Ratschläge geben. Das untersucht Harald Asel mit seinen Gästen am 5. September um 15 Uhr im Park von Schloss Neuhardenberg.

Trockene Sommer, dann wieder Starkregen und Gewitter, der Klimawandel stellt nicht nur professionelle Landschaftsarchitekten und Gartendenkmalpfleger vor große Herausforderungen, auch Städteplaner und Freizeitgärtner. In einigen Jahrzehnten, so sagen es Biologen voraus, wird die Flora unserer Region sich radikal verändern.

Und dennoch: der Traum von idealen Landschaften ist nicht ausgeträumt. 1821 planten Peter Joseph Lenné und Hermann Graf von Pückler-Muskau den Park von Neuhardenberg. Mit ganz unterschiedlichen Ideen.

Was lässt sich an geistesgeschichtlichen, politischen und gesellschaftlichen Vorstellungen daran ablesen? Was verstehen wir heute unter einer "idealen Landschaft"? Lieber die pflegeleichte Grünanlage? Oder besser eine aufwändige Kultivierung kleiner Flächen? Wo wachsen überhaupt die Lennés und Pücklers der Gegenwart nach?

Darüber diskutiert Moderator Harald Asel mit seinen Gästen:



Dino Heicker, Kulturpublizist und Dozent

Gabriella Pape, Königliche Gartenakademie Berlin

Adelheid Gräfin Schönborn, hat 1997 bis 2001 den Park Neuhardenberg rekonstruiert

Wann: Sonntag, 5. September 2021, 15 Uhr



Wo: Kastanienwiese am Schloss Neuhardenberg, Schinkelplatz, 15320 Neuhardenberg

Eintritt: 15 Euro

Die Diskussion wird am 12. September in der Reihe "Das Forum" im Inforadio ausgestrahlt.