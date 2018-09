Neue Mehrheiten müssen her, findet die Fraktionschefin der Linken im Bundestag, Sahra Wagenknecht, und will zu diesem Zweck eine linke Sammlungsbewegung auf den Weg bringen. So wie in Frankreich oder Spanien, wo La France insoumise und Podemos bei den jüngsten Wahlen erstaunliche Erfolge erzielten. In Deutschland kommt die Linkspartei im Bund dagegen kaum über zehn Prozent hinaus. Und Bündnisse mit SPD und Grünen funktionieren bislang nur bis zur Länderebene. Warum also, finden Wagenknecht und Gleichgesinnte, nicht mal was Neues wagen und jenseits der Parteien ein linkes Zweckbündnis schmieden, um an die Macht zu kommen?