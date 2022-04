Der Krieg in der Ukraine wird mit aller Härte weitergeführt, wer fliehen kann, flieht in eines der Nachbarländer, viele wollen auch nach Deutschland, da sie hier Verwandte und Freunde haben. Wie kommt Berlin damit klar? Wie gut klappt die Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern? Und worauf stellen sich die betroffenden Menschen ein, angesichts der Tatsache, dass der Krieg nun schon viel länger andauert, als prophezeit? Darüber diskutiert Harald Asel mit seinen Gästen am Mittwoch, 20.04.2022 ab 18:30 Uhr in der Landeszentrale für politische Bildung. Sie können live dabei sein.