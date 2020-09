Was lässt sich durch Vernetzung in der Nachbarschaft erreichen? Und was leistet Technik für ein nachhaltiges Stadtmanagement? "Mobilität, Energie, Ressourcen und Lebensqualität: Das sind die bekannten Herausforderungen, denen sich Städte heute und noch mehr in der Zukunft stellen müssen." So steht es in der aktuellen Studie der Berliner Technologiestiftung.

Was aber heißt das konkret? Wie "intelligent" kann ein Stadtquartier sein? Wer gestaltet eine solche Nachbarschaft? Welche Vorteile ergeben sich daraus für die Stadt der Zukunft? Darüber diskutiert Inforadio Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler mit der Autorin der Studie "Das intelligente Quartier" sowie ExpertInnen aus Forschung und Anwendung an Beispielen wie der Mierendorff-Insel, dem Technologiepark Adlershof und Projekten in Charlottenburg und Tegel.