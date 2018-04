Fahrradtourismus: Die Hölle in den Regionalzügen

Brandenburg lädt - auch dieses Jahr wieder - ein zum Radfahren. Vor allem wegen der Natur kommen Radler in Scharen, viele als Tagesausflügler aus Berlin. Als Zubringer nutzen sie gern die Bahn, fahren mit dem Regionalzug raus, radeln dort ihre Strecke und steigen anschließend wieder in den Zug zurück nach Berlin. Falls sie da überhaupt Platz finden für sich und für ihren Drahtesel. Was und wi eviel geht im Regionalverkehr mit Fahrrädern? Inforadio-Reporterin Marie Asmussen hat nachgefragt.