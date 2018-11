Verbrechen lohnen sich leider noch viel zu häufig. Der Bundestag hat deswegen im vergangenen Jahr das Gesetz geändert. Mit der so genannten „Vermögensabschöpfung“ sollen die Behörden die Kriminellen dort treffen, wo es am meisten weh tut – beim Geld. „Verbrechen darf sich nicht lohnen“ - das ist die Leitlinie von Staatsanwältin Nina Thom. Wie sie das gewährleisten will, hat Christoph Reinhardt mit ihr besprochen.