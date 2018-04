Der Vierfach-Impfstoff gegen Grippe wird für Kassenpatienten Standard. Was bedeutet das für die Patienten? Was bringt der Wirkstoff mit dem größeren Spektrum?

Fast 1000 Todesopfer alleine in Deutschland hat die Grippe in dieser Saison gefordert. Um besonders gefährdete Menschen (z. B. Schwangere und Senioren) besser zu schützen, bezahlen die Krankenkassen ab sofort auch die sogenannte Vierfach-Impfung. Wäre das bereits früher der Fall gewesen, hätte die Influenza-Welle womöglich weniger stark um sich gegriffen, meint Prof. Dr. Thomas Mertens, der Vorsitzende der "Ständigen Impfkommission" (STIKO). Denn auch wenn auch dieser Impfstoff bei weitem nicht perfekt sei – so sei er doch der beste, den wir haben.

Was bringt der neue Impfstoff?

Der neue Vierfach-Impfstoff wirkt gegen mehr Virenstämme als die Impfung, die bislang standardmäßig verwendet wurde. Während der Grippewelle zirkulieren in der Regel verschiedene Virusvarianten, weshalb der Impfstoff jedes Jahr neu produziert werden muss. Wie er zusammengesetzt sein soll, empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Sie riet bislang zu einem Mix, der gegen drei Virenstämme wirkt. Seit einigen Jahren gibt es auch eine Impfung, die vor einer weiteren Virusart schützt. In diesem Jahr erkrankten in Deutschland überraschend viele Menschen genau daran - die übliche Grippeiumpfung half schlechter als erwartet. Deshalb hat der gemeinsame Bundesausschuss, das höchste Gremium der Selbstverwaltung im Gesundheitssystem, jetzt beschlossen: Künftig soll die Vierfach-Impfung zum Standard werden.