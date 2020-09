Der M100 Media Award für Verdienste um den Schutz der freien Meinungsäußerung geht in diesem Jahr an den ungarischen Journalisten Szabolcs Dull. Im Livestream auf inforadio.de können Sie ab 18 Uhr die Preisverleihung sehen, in deren Rahmen unter anderem Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) und die ehemalige Piraten-Politikerin Marina Weisband über Medien und Demokratie in Zeiten der Pandemie diskutieren.

"NEUSTART: Shaping the Post-Covid Media Order" lautet der Titel der diesjährigen internationalen Medienkonferenz M100 Sanssouci Colloquium, die erstmals als Digitalkonferenz stattfindet. In exklusiven Roundtablediskussionen wird darüber diskutiert, wie Europas Medienlandschaft Herausforderungen wie Fake News, der Dominanz großer Plattformen, Finanzierungsschwierigkeiten und gesellschaftlicher Polarisierung begegnen und sich zukunftsfest aufstellen kann. Zu den Referenten zählen u.a. Neera Tanden, die Präsidentin des Center for American Progress, Jim Egan, CEO von BBC Global News, sowie der Politikwissenschafler und Buchautor Yascha Mounk. In einer finalen Plenardiskussion "The Path Ahead", eingeleitet durch einen Impuls des US-amerikanischen Aktivisten Cory Doctorow, werden die strategischen Implikationen aller Roundtable schließlich zusammengetragen.

Im Anschluss an die Konferenz findet die festliche Verleihung des M100 Media Award im Raffaelsaal des Orangerieschlosses in Potsdam statt. Die Auszeichnung steht für Verdienste um den Schutz der freien Meinungsäußerung und die Vertiefung der Demokratie. Mit der Preisvergabe an den ehemaligen index.hu-Chefredakteur Szabolcs Dull, solidarisiert sich der M100-Beirat ausdrücklich mit seinem Eintreten für das Grundrecht der Pressefreiheit und seinen Kampf gegen außerredaktionelle Einmischung.



Im Rahmen der Preisverleihung wird erstmals auch eine Paneldiskussion zum Thema "The End of World as we know it?" stattfinden. Vizekanzler Olaf Scholz, die russisch-US-amerikanischen Autorin Masha Gessen, die Direktorin von SVT in Schweden Hannah Stjärne, die ehemalige Piraten-Politikerin Marina Weisband und der Autor John Kampfner werden gemeinsam über Medien und Demokratie in Zeiten der Pandemie sprechen.