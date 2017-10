Die Wohnungslage für Studenten in Berlin bleibt trotz vieler Bauprojekte angespannt. 5430 Studenten warten laut dem Studierendenwerk Berlin unmittelbar vor Beginn des Wintersemesters auf einen Platz im Wohnheim, zweimal so viel wie im Vorjahr. Hinzu kommt die Dunkelziffer jener, die sich nicht auf einen Wohnplatz beim Studierendenwerk gemeldet haben. 5000 neue Erstsemester werden erwartet, doch Wohnungen, die auch nur in der Nähe des S-Bahn-Rings liegen, wird sich von ihnen kaum jemand leisten können.



180 096 Studenten hatte Berlin im vergangenen Wintersemester nach Daten des Statistischen Landesamts. Schätzungsweise 5000 zusätzliche Erstsemester kämen ab Oktober hinzu. Problematisch ist das vor allem, weil in diesem Jahr vergleichsweise wenig Wohnheimplätze auf sie warten: Die Versorgungsquote, also das Verhältnis von Studierenden und Wohnheimplätzen, liegt dem Studierendenwerk zufolge in Berlin bei rund 5,2 Prozent. Bundesdurchschnitt sei 9,2 Prozent.



Hinzu kommt, dass die Wohnungen teurer werden. Einer Studie des Moses-Mendelssohn-Instituts (MMI) in Berlin zufolge liegt Berlin auf dem "Anspannungsindex" deutscher Studentenstädte auf Platz neun. Es bietet also eine schlechtere Wohnungslage für Studenten als beispielsweise Düsseldorf (Platz 13), Heidelberg (14) oder Aachen (15).



Druck üben vor allem die steigenden Mieten aus. Dem MMI zufolge sind die durchschnittlichen Mietpreise für Wohnungen unter 50 Quadratmetern in Berlin von 2014 bis 2016 um mehr als 90 Euro gestiegen und liegen bei 492 Euro. Auch WGs sind kaum billiger: Der Durchschnittspreis für ein Zimmer in Berlin liegt derzeit laut der MMI-Studie bei 400 Euro - vor vier Jahren waren es noch 335 Euro.



Das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln ging zuletzt davon aus, dass Studenten in Berlin durchschnittlich zehn Euro pro Quadratmeter zahlen. So günstig sind aber weder die 400 Wohnungen im Studenten-Appartmenthaus "Campus Viva", das erst im März 2018 bezugsfertig sein soll, noch die vergangenen Herbst fertiggestellten 153 Wohnungen für Studenten und Wissenschaftler des "Medienfensters Adlershof" in Treptow-Köpenick.

(Quelle: dpa)