Dem Öffentlichen Dienst in Berlin mangelt es an Nachwuchs. Früher hieß es: In der Verwaltung hat man einen sicheren Job. Aber heute scheint das nicht mehr sexy genug zu sein. Woran kann das liegen? Und wie sieht die Situation bei den derzeitigen Azubis im Öffentlichen Dienst aus? Das fragen wir Pascal Prey, er ist Vorsitzender der Haupt-Jugend- und Auszubildendenvertretung des Landes Berlin.