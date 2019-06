Fünf Jahre lang keine Mieterhöhung - für Mieter mag das wie Musik in den Ohren klingen. In Berlin berät die Regierung über ein Eckpunktepapier, das in ein entsprechendes Gesetz münden könnte. Doch vieles ist noch unklar.

Berliner und Zugezogene haben ihre eigenen Leidensgeschichten vom Wohnungsmarkt in der Hauptstadt zu erzählen. Wartelisten, Schlangen bei Besichtigungsterminen und hohe Preise in beliebten Kiezen. Der rot-rot-grüne Senat will gegensteuern.