Was ist übrig von der "Willkommenskultur"?

Hunderttausende ehrenamtliche Helfer haben vor rund zwei Jahren mit ihren Einsatz die "Willkommenskultur" am Leben gehalten - aus der Diskussion um Flüchtlinge sind sie aber inzwischen völlig verschwunden. Wie ergeht es ihnen heute? Das wollen wir am Mittwoch in verschiedenen Beiträgen klären.