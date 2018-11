Bild: imago/Christian Ohde

- Das Grundrecht auf Asyl in Deutschland

Eine Debatte über das deutsche Asylrecht hat Friedrich Merz, einer der Bewerber um den CDU-Vorsitz, gefordert. Konkret sagte Merz bei einer CDU-Regionalkonferenz in Thüringen: Es müsse offen darüber geredet werden, ob das Grundrecht auf Asyl in dieser Form fortbestehen könne, wenn eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik ernsthaft gewollt werde. Doch was genau steht im Grundgesetz zum Recht auf Asyl?

In Deutschland ist das Recht auf Asyl im Grundgesetz verankert. Festgelegt ist dies in Artikel 16a. Dort heißt es in Absatz eins: "Politisch Verfolgte genießen Asylrecht." Tatsächlich wird das Asylrecht in der Bundesrepublik damit - anders als in vielen anderen Staaten - nicht allein aufgrund der völkerrechtlichen Verpflichtung aus der Genfer Flüchtlingskonvention gewährt, sondern hat Verfassungsrang.

Die meisten erhalten Flüchtlingsschutz