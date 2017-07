- Inhaftierte Menschenrechtler: Amnesty International fordert internationale Intervention

dpa, Linda Say

Seit drei Wochen sitzt der Berliner Menschenrechtler Peter Steudtner in der Türkei in Untersuchungshaft. Erst unter Terror-Verdacht; jetzt heißt es, Steudtner sei ein deutscher "Spion". Die Bundesregierung nennt diese Haftgründe allesamt "haltlos", Amnesty International und seine Lebensgefährtin ebenso. Außenminister Gabriel hat deshalb vergangene Woche eine härtere Gangart gegen die Türkei angedroht - aber Ankara gibt bislang nicht nach. Amnesty und Steudtners Frau Magdalena Freudenschuss allerdings auch nicht. Am Mittwoch luden sie die Presse zum Gespräch - Inforadio-Reporterin Sylvia Tiegs war dabei.