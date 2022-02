Russlands Präsident hat die umkämpften Regionen in der Ost-Ukraine Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkannt und will Truppen in die Gebiete schicken. "Es ist ein schwerer Schlag für die Friedensordnung in Europa", sagt der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour und spricht sich für abgestufte Saktionen aus.