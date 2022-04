Krieg in der Ukraine

Nach dem Abzug der russischen Truppen aus dem Großraum von Kiew wurden dort Hunderte Leichen gefunden. Für Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations in Berlin, ist das ein Zeichen eines "arroganten, imperialen Eroberungskrieges", der den Soldaten erlaube, sich an der Bevölkerung zu vergreifen.