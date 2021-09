IMAGO / Jürgen Ritter Bild: IMAGO / Jürgen Ritter

Do 23.09.2021 | 06:45

- Schwergewicht mit Stimmungsschwankungen: Pankow

Berlins Bezirke sind allesamt für sich Großstädte - da ist es schon eine sehr entscheidende Frage, wie und von wem sie regiert werden. Am Sonntag werden die Karten neu gemischt, denn neben Bundestag und Abgeordnetenhaus werden auch die Bezirksverordnetenversammlungen gewählt - so auch in Pankow. Von Sylvia Tiegs