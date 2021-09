IMAGO / Sabine Gudath Bild: IMAGO / Sabine Gudath

Mi 22.09.2021 | 09:25

- Zwischen Tierpark und Armut: Lichtenberg

Auch in Lichtenberg wird am Sonntag parallel zum Bundestag und dem Abgeordnetenhaus eine neue Bezirksverordnetenversammlung gewählt. Und wie in kaum einem anderen Bezirk könnte die Lage hier recht kompliziert werden. Von Sylvia Tiegs