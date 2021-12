Wir erleben eine turbulente Zeit im Journalismus und unser Verhältnis zum Publikum. Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Medien, teils heftige Kritik in Onlineforen und zunehmend hasserfüllte Reaktionen auf journalistische Arbeiten haben in den Redaktionen und in der Öffentlichkeit Verunsicherung und eine gesellschaftliche Diskussion über den Journalismus, seine Ausgewogenheit und Unabhängigkeit ausgelöst.