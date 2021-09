IMAGO / photothek Bild: IMAGO / photothek

Mo 20.09.2021 | 08:25 | Sie sind Helden

- Sie sind Helden: Pflegerin Angelina Röck

In der Corona-Pandemie sind viele Menschen auch im Beruf bis an ihre Grenzen gegangen, weil sie für die Gemeinschaft durchhalten mussten. So auch Pflegerin Angelina Röck, die gerade noch rechtzeitig die Reißleine gezogen hat. Von Jule Käppel