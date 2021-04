picture alliance / Zoonar | Toni Rantala Bild: picture alliance / Zoonar | Toni Rantala

Di 06.04.2021 | 07:25

- Eintauchen in die Virtuelle Welt

Tanzen, ins Kino gehen, Spieleabend mit Freunden oder diskutieren in der Kneipe: All das geht zurzeit nicht - im echten Leben; wohl aber in der virtuellen Welt. Wer eine 3D-Brille besitzt kann sich ein Stück "normales Leben" zurückholen. Von Markus Streim