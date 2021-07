Am 20. Juli eröffnet das Humboldt Forum nun auch "live" für Besucherinnen und Besucher - nachdem das Haus im Dezember 2020 bereits digital eingeweiht wurde. Was gibt es zu sehen, was muss man wissen, welche Debatten werden rund um das "HuFo" geführt? Unsere Kulturredaktion sagt es Ihnen!