- Corona-Öffnungen: "Gute Elemente, aber insgesamt kein guter Plan"

Das Corona-Management der Bundesregierung muss immer wieder viel Kritik aushalten - zu langsam, zu überreguliert, zu starr. Der Philosoph Nikil Mukerji analysiert die bisherige Strategie und erklärt, warum er die aktuellen Lockerungen für keinen guten Plan hält.

Nikil Mukerji ist an der Ludwig-Maximilians-Universität München akademischer Geschäftsführer des Studiengangs Philosophie, Politik, Wirtschaft und Co-Autor des Buchs „Covid-19: Was in der Krise zählt Über Philosophie in Echtzeit“.

Aus seiner Sicht ist es in der Corona-Pandemie richtig zunächst die Fallzahlen nach unten zu bringen und im zweiten Schritt selektiv und kontrolliert zu öffnen. "Das wird in dem jetzigen Plan nicht hinreichend berücksichtigt", sagt er mit Blick auf die neusten Bund-Länder-Beschlüsse in der Corona-Pandemie. So gebe es einen Flickenteppich an Entscheidungen.