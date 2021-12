Kleiner Zeitvertreib in diesen Vorweihnachtstagen gefällig? Jeden Tag öffnet unsere Inforadio-Kulturredaktion ein Türchen am Adventskalender – und verkürzt damit ihre Wartezeit ein kleines Bisschen. Füllt die Säckchen, erklärt einheimische Bräuche, versucht sich in Geduld zu üben und überbrückt damit das Warten in der Vorweihnachtszeit. Jeden Tag ein bisschen anders – im Inforadio oder hier zum… klicken.