picture alliance / dpa-tmn | Christin Klose Bild: picture alliance / dpa-tmn | Christin Klose

So 05.12.2021 | 08:10 | Der Inforadio-Adventskalender

- Warten auf den prall gefüllten Nikolausstiefel

Der Adventskalender der Kulturredaktion ist in diesem Jahr dem Thema Warten gewidmet. Pünktlich vorm Nikolaus erinnert sich unsere Kulturreporterin Ute Büsing da an das Warten auf den gefüllten Stiefel am Nikolausmorgen draußen vor der Wohnungstür.