Sa 04.12.2021 | 07:55 | Der Inforadio-Adventskalender

- Geduld beim Angeln und Jagen

Wir öffnen das vierte Türchen am Adventskalender der Kulturredaktion. "Warten" ist in diesem Jahr das Thema, in all seinen Facetten und wenn es eine Sportart gibt, die das Warten perfektioniert hat, dann ist es das Angeln. Hans Ackermann hat sich für sein Türchen an der Spree verabredet zum „Warten auf den Fisch“.