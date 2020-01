- Inklusion: Ein Prozess, an dem alle beteiligt sind

Vor elf Jahren unterzeichnete Deutschland das UN-Abkommen über die Rechte von Behinderten. Seitdem gilt die sogenannte Inklusion – auch in der Schule. Andrea Häfele hat einen Sohn mit Down-Syndrom. Sie findet, an der Inklusion könne noch gearbeitet werden.

Andrea Häfele ist Mutter von drei Kindern. Ihr dreizehnjähriger Sohn hat das Down-Syndrom.

Sie selber habe gute Erfahrungen mit der Inklusion gemacht, sagt sie. Für die anfänglichen Bedenken habe es keinen Grund gegeben. Sie selber habe Angst gehabt, wie die anderen Kinder auf ihren Sohn reagieren würden. Doch die Angst sei unberechtigt gewesen. "Es war so berührend, weil sie alle einfach sehr offen waren", erinnert sich Häfele.

Dennoch habe sie auch negative Erfahrungen gesammelt. Dazu zähle auch, dass ihr Sohn, "seitdem er in der dritten Klasse ist, nicht mehr zu Kindergeburtstagen eingeladen worden ist." Außerhalb des Schulalltags ginge der soziale Kontakt oft verloren, so Häfele. "Er hat Freunde, aber das sind alles Freunde mit Beeinträchtigung."

Schwierigkeiten im Unterricht

Doch auch im Unterricht liefe nicht immer alles glatt. Sollte die Schulhelferin oder die Sonderpädagogin verhindert sein, würde das zu Lasten der Kinder mit Beeinträchtigung gehen. "Dann werden gerne auch mal Bilder gemalt", sagt sie. "Das ist dann manchmal schon enttäuschend, wenn die Kinder so abgestellt werden."

Gleichzeitig arbeitet Häfele auch im Verein "Eltern beraten Eltern", wobei sie Eltern von behinderten Kindern berät. Oft kämen Eltern zu dem Verein, "deren Kinder in der Inklusion angefangen haben und dort immense Schwierigkeiten haben", sagt sie. "Man hat das Gefühl, dass das Fachpersonal an den Schulen auf große Schwierigkeiten stößt und wenig Austausch untereinander stattfindet und sich auch nicht hilfesuchend an andere Stellen gewandt wird", bemängelt Häfele.

Lernraum für alle Schüler schaffen

Daher sei es ihr auch jetzt noch wichtig, eine Schule für ihren Sohn zu finden, an der es noch weitere Kinder mit Beeinträchtigungen gebe, "damit unser Sohn nicht in der Masse untergeht." Denn Inklusion bedeute, dass der Lernraum für Schülerinnen und Schüler so gestaltet werde, wie er oder sie es gerade brauche. So könnten sie in ihren individuellen Bedürfnissen gestärkt werden.

Auch wenn der Wille an Schulen vorhanden sei, mangele es dann immer wieder auch an den Kapazitäten. Oft fehle das nötige Fachpersonal um einen guten Unterricht zu machen, meint Häfele. Trotzdem gäbe es auch immer noch genug Schulen, "wo eine inklusive Haltung einfach fehlt." Besonders die benötigten Fachkräfte fehlten. Hinzu käme, dass es oft an der nötigen Infrastruktur in den Schulen mangeln würde. Doch: "Inklusion ist ein Prozess und da sind alle beteiligt", meint Häfele.