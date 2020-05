Die Zukunft der Arbeit sieht derzeit so unklar aus, wie lange nicht – dank Corona. Ganze Volkswirtschaften werden dadurch lahmgelegt, was in eine gewaltige Krise münden könnte. Um die zu verhindern, schlägt Ökonom Daniel Stelter in seinem Buch "Coronomics" einen radikalen Weg vor. Gerd Dehnel hat mit ihm darüber gesprochen.