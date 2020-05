dpa Bild: dpa

Fr 01.05.2020 | 07:44 | Die Wirtschaftsdoku

- Was ist ihre Arbeit wert?

Was sind uns die Menschen wert, die unsere Gesellschaft gerade am Laufen halten? Ein Blick auf Gehälter und Arbeitsbedingungen zeigt: offenbar nicht sonderlich viel. Was kann man daran ändern? Darüber spricht Eric Graydon mit dem Präsidenten des DIW Marcel Fratzscher.