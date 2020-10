- Bretscheider: "Finanzielle Lage der Flughafengesellschaft ist ernst"

Nach sechs geplatzten Eröffnungsterminen startet am Sonnabend der Betrieb auf dem Flughafen BER. Rainer Bretschneider ist Aufsichtsratschef der Flughafengesellschaft. Er spricht über die finanziellen Belastungen des BER und die Aussichten für die Zukunft.



Dass der Flughafen BER jetzt eröffne "ist ein guter Anlass, ein Anlass sich zu freuen", sagt Rainer Bretschneider, Aufsichtsratschef der Berliner Flughafengesellschaft. Man habe es allen Skeptikern zum Trotz geschafft, zudem befinde sich die Luftfahrt in der größten Krise.



Die pannenreiche Vorgeschichte des Flughafens kommentiert Bretschneider so: "Es ist so ziemlich alles falsch gemacht worden in der Vergangenheit, was falsch gemacht werden konnte." Es habe lange Zeit gebraucht, um die Fehler auszumerzen. Individuell seien diese aber schwierig auszumachen.

BER-Finanzlage: "sehr ernst"



Zur Finanzlage der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg erklärt der Aufsichtsratschef: "Die Lage ist sehr ernst." Man sei derzeit nicht zukunftsorientiert aufgestellt, sagte Bretschneider. Daher habe man um finanzielle Unterstützung der Gesellschafter für dieses und nächstes Jahr gebeten.

Bretschneider betonte, es drohe zwar keine Überschuldung. Eine Beteiligung privater Investoren halte er aber für denkbar. Allerdings sähen das der Bund und die Landesregierungen von Berlin und Brandenburg anders.

"Im Moment sind wir sehr stark dabei, Kurzarbeit zu machen." Hintergrund ist der Einbruch bei den Passagierzahlen in der Corona-Krise. Laut Bretschneider starten und landen täglich etwa 10 000 Leute statt 100 000, wie es im letzten Jahr der Fall war.