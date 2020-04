picture alliance/Annegret Hilse/Reuters-Pool/dpa Bild: picture alliance/Annegret Hilse/Reuters-Pool/dpa

Di 28.04.2020 | 10:00

- Keine Engpässe in Krankenhäusern, Sterberate bei 3,8 Prozent

Am Wochenende wurden in Deutschland täglich rund 1000 Neu-Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Ansteckungsrate stieg laut Robert-Koch-Institut wieder auf 1,0. Die Krankenhäuser haben weiterhin freie Kapazitäten, trotzdem appelliert RKI-Präsident Lothar Wieler an die Bevölkerung, die Maßnahmen weiter einzuhalten.