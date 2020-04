dpa Bild: dpa

Mo 13.04.2020 | 10:03 | RKI Pressekonferenz

- Rund 123 000 Infizierte in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut meldet am Ostermontag rund 2500 Neu-Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland, davon 34 in Berlin und 23 in Brandenburg. Die Zahlen sind vorläufig, da nicht alle Gesundheitsämter an Wochenenden und Feiertagen Fallzahlen übermitteln.