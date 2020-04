picture alliance / GES/Marvin Ibo Güngör Bild: picture alliance / GES/Marvin Ibo Güngör

So 12.04.2020 | 10:04 | RKI Pressekonferenz

- Ostersonntag: Rund 2800 Neu-Infizierte

Auch am Ostersonntag hat das Robert-Koch-Institut neue Corona-Zahlen veröffentlicht. 120.479 Covid19-Infizierte sind inzwischen in Deutschland registriert. Das sind etwa 2800 mehr als am Vortag.