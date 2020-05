Die sogenannte Reproduktionszahl könnte nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) auch in den nächsten Tagen weiter bei etwa 1 liegen. Ursache sei, dass sich die Zahl täglicher Neuinfektionen mit dem Coronavirus kaum mehr verringere und sich einem Plateau nähere, sagte RKI-Vizepräsident Lars Schaade am Dienstag in Berlin. Er warnte, dass das Virus noch immer eine Gefahr darstelle.