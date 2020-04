dpa Bild: dpa

Briefing vom 21.04.2020 - RKI empfiehlt Alltagsmasken und warnt vor Sorglosigkeit

In seinem Briefing vom Dienstag hat das Robert-Koch-Institut dazu aufgerufen, sich weiterhin an die Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Virus zu halten. denn trotz erster Erfolge: Ein Ende der Epidemie sei nicht in Sicht, so Prof. Dr. Lars Schaade.