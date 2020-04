GES-Sportfoto Bild: GES-Sportfoto

Di 14.04.2020 | 10:00 | RKI Pressekonferenz

- Fallzahlen auf hohem Niveau eingependelt

Das Robert-Koch-Institut meldet eine klare Tendenz in der Corona-Epidemie: Die Zahl der Neu-Infektionen steigt seit längerem nicht mehr so stark an. Dennoch gebe es noch keinen Hinweis darauf, dass die Zahlen dauerhaft zurückgehen. RKI-Präsident Lothar Wieler dankte den Menschen in Deutschland für das Durchhalten der Maßnahmen.