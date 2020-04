imago images/ Stefan Boness Bild: imago images/ Stefan Boness

- RKI-Präsident: "Bitte halten Sie sich weiter an die Hygieneregeln"

Professor Lothar H. Wieler, Präsident des RKI, appellierte an die Bevölkerung: Diese solle die Basis-Hygieneregeln weiterhin befolgen – nur so ließen sich die Ansteckungszahlen drücken. Erfreulich sei, dass es in Deutschland derzeit mehr Testkapazitäten gebe.