Der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, Lars Schaade, hat am Freitag in der Pressekonferenz zum Coronavirus von einer paradoxen Situation in Deutschland gesprochen: Man habe bisher viel erreicht. Aber: "Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden." Die Kontaktsperren und Abstandsregeln müssten eingehalten werden.