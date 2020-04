Lockerung der Corona-Maßnahmen - was gilt in der Region?

Bund und Länder haben vereinbart, schrittweise die Schulen, Läden und weitere Einrichtungen zu öffnen. Doch das letzte Wort haben die Länder selbst. Was gilt in Berlin und Brandenburg und worüber wird noch beraten? Ein Überblick.

Die Corona-Beschränkungen in Berlin gelten vorerst bis 26. April weiter. Weiterhin gelten Kontakbeschränkungen, Läden sowie Gotteshäuser bleiben geschlossen und Großveranstaltungen bleiben verboten. Das Tragen von Mundschutz im öffentlichen Raum wird empfohlen, ist aber nicht verpflichtend.



Zu den Lockerungen gehören:

Berlin - Schulen und Kitas:

Die Abiturprüfungen und MSA-Prüfungen werden durchgeführt.

Die Abiturprüfungen starten am 20. April 2020.

Die MSA-Prüfung in Deutsch wird vom 13. Mai 2020 auf den 3. Juni 2020 verlegt.

Die 10. Klassen starten mit dem Unterricht am 27. April, um sich auf die Prüfungen vorzubereiten.

Am 4. Mai beginnen mit dem Unterricht die 11. Klassen an Gymnasien, die 9. und 12. Klassen an ISS und die 6. Klassen an Grundschulen.



Die Berliner Kitas bieten weiterhin eine Notbetreuung an. Diese wird stufenweise ab dem 27. April 2020 erweitert.

Berlin - Geschäfte:

Wie die Lockerungen für den Einzelhandel aussehen sollen, will die Landesregierung am Dienstag, 21. April entscheiden.

Brandenburg:

Das Land Brandenburg gibt seine Beschlüsse zur Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen am Abend des 17. April bekannt.