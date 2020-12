- Berlin sucht noch freiwillige Impfhelfer

Ab Sonntag sollen die Impfungen gegen das Coronavirus auch in Berlin starten, sechs Zentren sind dafür eingeplant. Der Projektleiter der DRK-Impfzentren, Detlef Cwojdzinski, sagt: "Helfer sind immer noch gefragt". Er erklärt welche Eigenschaften diese mitbringen sollten.



Im Impfzentrum in der Arena in Treptow sei derzeit ein "geordnetes Gewusel", sagt Detlef Cwojdzinski, Projektleiter des Deutschen Roten Kreuzes für die Impfzentren in Berlin. Am Mittwoch findet dort der erste Testtag statt, um die Prozesse zu überprüfen.

Helfer mit IT-Nähe und Empathie gesucht

Debei könnten sich noch Freiwillige melden: "Helfer sind immer noch gefragt." Beim Impfen gebe es vieles an Betreuung und an Dokumentation zu tun. Wichtige Eigenschaften seien dabei.: die Nähe zur IT, weil der Dokumentationsprozess elektronisch ablaufe, und eine Empathiefähigkeit.