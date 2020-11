- Corona und Pflegekräfte: "Die Situation ist sehr ernst"

Die Corona-Pandemie zeigt, welche Auswirkungen der Mangel an Pflegekräften in Deutschland haben könnte. Auch Judith Heepe, Pflegedirektorin an der Berliner Charité warnt davor, dass Pflegepersonal in den nächsten Wochen knapp werden könnte.



"Die Situation ist erst, sehr ernst, nicht nur in Berlin, auch bundesweit", sagt Judith Heepe, Pflegedirektorin an der Berliner Charité. "Den Fachkräftemangel gab es schon vor der Pandemie, und natürlich wird die Situation verschärft."



Derzeit könne man die Patienten noch versorgen, sagt die Pflegedirektorin. Mit Blick auf die steigenden Corona-Fallzahlen betont sie aber: "Wir haben genügend Technik, wir haben Beatmungsgeräte, wir haben Schutzmaterialien. Aber das, wo es knapp werden wird in den nächsten paar Wochen, das ist in der Tat das Pflegepersonal."

Appell an gelernte Pflegekräfte



In der Charité habe man bereits im Frühjahr damit begonnen, die Fachkräfte aus dem Normalpflegebereich für die Intensivpflege zu qualifizieren, aber: "Die Vorstellung, dass der Normalpflegebereich so golden besetzt ist, dass man da 147 Personen abziehen kann, die ist ein bisschen schräg", so Judith Heepe. Daher richtet die Charité wie im Frühjahr einen Appell an Menschen, die den Beruf erlernt haben, aber nicht im Dienst sind, sich zu melden.

Ist der Pflegeschlüssel zu halten?

Problematisch sei derzeit bei der Betreuung, dass nicht klar sei, ob in den nächsten Wochen Pflegeschlüssel gehalten werden könne. Außerdem sei es so, "dass in diesem zweiten Durchgang trotz engmaschiger Teststrategie sehr viel mehr Mitarbeiter auch an Covid erkranken." In diesen Fällen bestehe man in der Charité rigide auf die Einhaltung der Quarantäne, so Pflegedirektorin Heepe.