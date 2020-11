- "Die Pflegekräfte sind am Limit"

In der Corona-Pandemie fehlt Pflegepersonal. Anlässlich des Deutschen Pflegetages hat der Präsident der Berliner Ärztekammer, Günther Jonitz, gefordert, dass die Patientenversorgung mehr im Fokus steht. "Wir geben in Deutschland zu viel Geld aus für Dinge und zu wenig für Menschen."

Anlässlich des Deutschen Pflegetags in der Corona-Pandemie hat Günther Jonitz, Präsident der Berliner Ärztekammer, die PolitikerInnen aufgefordert, mehr an die PatientInnen und an das Pflegepersonal zu denken. "Es braucht ein Umdenken auf der politischen Ebene." Patientenversorung müsse im Fokus stehen und nicht die Wirtschaftlichkeit. Beatmungsplätze auf dem Berliner Messegelände seien vorhanden - aber es fehle an Menschen, die sie bedienen könnten: "Wir geben in Deutschland zu viel Geld aus für Dinge und zu wenig für Menschen."

"Wir bewegen uns auf dünnem Eis"

Insgesamt sei die Situation auf den Intensivstationen angespannt: "Die Pflegekräfte sind auch in Berlin sehr am Limit", sagte Jonitz. Das erkenne man auch daran, dass Charité und Senat nach personeller Unterstützung suchten. "Wir bewegen uns auf dünnem Eis." Es werde jetzt darüber entschieden, welche Behandlungen priorisiert werden können.

Pflegekräfte hoffen durch Teil-Lockdown auf Entlastung

Wichtig für die Krankenhäuser sei auch, dass Freihaltepauschalen gezahlt würden - wie in der ersten Welle, so Jonitz. Denn die Kliniken seien auf Betreiben der Politik in "Krankenhaus-Betriebe umgewandelt" worden. Der Teil-Lockdown sei nun verbunden mit der Hoffnung, dass die Zahlen der Infizierten nach unten gingen und sich so eine Entlastung für die MedizinerInnen und Pflegekräfte ergebe.